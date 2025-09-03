DXTEENの地上波初冠番組「DXTEENの限界突破TV」（全10話）が日本テレビで放送決定！初回は10月28日（火）24:59より放送。地上波放送後はTVer／日テレ無料／Huluで見逃し配信。

2023年に「Brand New Day」でデビュー、3rdシングル「Snowin’」でオリコン週間1位を獲得し、2024年には初の全国ツアーも開催するなど勢いに乗るLAPONE ENTERTAINMENT所属の次世代グローバルボーイズグループ・DXTEEN。

DXTEENに突如くだされた「有明アリーナ1万人を満員にせよ！」という前代未聞の指令。この番組では、初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積みライブ成功に導くDXTEENの姿に完全密着。フレッシュで泥臭い努力、失敗、そして成長――夢に向かって走り続けるDXTEENをリアルに映し出すドキュメントバラエティ番組！

【ライブ概要】

「2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜」

日時：2026年1月9日（金）17:30開場 18:30開演

場所：有明アリーナ

金額：指定席￥12,100（税込）アップグレード席￥20,900（税込）

（アップグレード席：DXTEEN OFFICIAL FANCLUB 最速先行で指定席に当選・ご入金された方を対象に、アップグレード抽選受付を実施いたします。）

券売スケジュール：

【DXTEEN OFFICIAL FANCLUB 最速先行】受付期間：9月4日（木）12:00〜9月17日（水）23:59

【DXTEEN OFFICIAL FANCLUB 会員先行】受付期間：9月18日（木）12:00〜10月1日（水）23:59

【DXTEEN COMMUNE 先行】受付期間：10月2日（木）12:00〜10月13日（月・祝）23:59

【番組概要】

■出演：

DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）

■放送日時：

▼2025年10月28日（火）24:59〜 スタート（全10回）

日本テレビ（関東ローカル）

※9話：2026年1月14日（水） 24:59〜（予定）

※10話：2026年1月21日（水） 24:59〜（予定）

■オンライン動画配信：

【Hulu】地上波放送後より、地上波放送版を見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

【TVer、日テレTADA】地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送後1週間視聴可能）

■番組公式サイト：

https://www.ntv.co.jp/dxteen-genkaitv/