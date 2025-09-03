40・50代が頼れる♡【ハニーズ】ロングシーズン活躍！「上品カーデ」

そろそろ秋コーデの準備を始めたい時期。今買うなら、ロングシーズン使えそうなカーディガンをチェックして。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、プラスワンで品の良さをまとえそうなカーディガンが続々と登場しています。プライベートからお仕事まで幅広く活躍するシンプルなデザインで、大人コーデに活躍してくれるはず。

繊細なラメづかいでフェミニンなムードに導くカーデ

【GLACIER lusso】「8分袖ラメ使いカーデ」\2,980（税込・セール価格）

繊細なラメ入りの素材が、上品なムードを演出。さりげなく丸みのあるシルエットや淡いミントグレーも、女性らしさを醸し出します。やや深めのVネックで顔まわりがすっきり見え、襟付きのインナーとも好相性。公式サイトには「軽量でしわになりにくく」とあり、持ち運びにも便利です。コーデをキリッと引き締めてくれるブラックもラインナップ。

1枚でサマ見え！ シックな配色デザインのカーデ

【GLACIER lusso】「配色クルーネックカーデ」\3,980（税込）

配色デザインがアクセントになるカーディガン。リッチにきらめくボタンも、上品見えをサポートするはず。公式サイトによると「秋から春先までロングシーズン使える程良い厚み」とのことで、長い活躍が期待できます。きれいめのスカートと合わせたオフィスコーデや、ジーンズ合わせでカジュアルに着こなすのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M