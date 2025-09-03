Image: LISTYC

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。カフェでMacBookを開いて仕事をしていると、ふと思うことがあります。「このバックパック、場所取りすぎじゃない？」

この問題に対する、一番簡単かつ根本的な解決策はバックパックそのものをやめてしまうこと、です。

機動性と利便性を両立する「スリング」という選択肢

多機能スリングバッグ「ATTIV」は、14インチPCが余裕で入る大容量ながら、バックパックよりもはるかにコンパクト。電車で前に抱えても邪魔にならず、カフェのテーブル下にもすっぽり収まります。何より、必要なものをサッと取り出せる機動性が、場所を選ばない働き方にぴったりなんです。

PC専用収納スペース

ATTIVの背面にはウレタンクッション内蔵のPC専用ルームがあります。14インチのMacBook ProもA4ノートと一緒に収納でき、止水ファスナー採用で、突然の雨でも大切な仕事道具を守ってくれます。

サイドからアクセスできるファスナーポケット

バッグ上部と両サイドはファスナーポケットを装備。歩きながらでも、バッグを後ろから前へクルっと移動するだけでアクセスできます。

いちいちバッグを降ろさなくても荷物にアクセスできるのがスリングバッグのいいところですよね。

秘密の拡張スペース

ちょっとした出張など、荷物が多くなってしまうシーンに役立ちそうなのが、ATTIVの1層目にある「秘密の拡張スペース」です。

要するにスーツケースについているような拡張機能と同じ原理で、ファスナーをぐるっと開けると1泊分の荷物が入るほどの容量になります。

本体そのものの軽量性

ノートPCなどの重いモノを運ぶビジネスパーソンにとって、スリング本体の軽さは重要な要素です。本体の重さは約650g。これは500mlペットボトル1本ちょっとの重さです。一般的なバックパックと比べれば、十分な軽さと言えるでしょう。

移動が多い方は特にですが、バッグの重さは体力に直結します。「たかが数百グラムの差」と思うかもしれませんが、一日中持ち歩いた後の肩や腰の疲れ方は、確実に違います。軽いは正義、これは動き回るワーカーの真理です。

バックパックみたいに大きすぎないけど、しっかりした拡張性もある。ATTIVはそんな「ちょうどいいサイズ感のバッグ」を求めるユーザーにピッタリですね。

現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaで最大20%OFFで手に入るチャンス。一般販売予定価格は22,000円（税込）ですが、超超早割なら17,600円（税込）で購入可能です。

14インチPCも一泊荷物も！多機能スリング「ATTIV」は大容量なのにスリム設計 17,600円 20%OFF 公式ECで見る

