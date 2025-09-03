日経225先物：3日22時＝110円高、4万2120円
3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万2120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては181.11円高。出来高は2783枚となっている。
TOPIX先物期近は3063ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42120 +110 2783
日経225mini 42125 +110 66680
TOPIX先物 3063 +9.5 6505
JPX日経400先物 27495 +115 268
グロース指数先物 760 +2 148
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース
