　3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万2120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては181.11円高。出来高は2783枚となっている。

　TOPIX先物期近は3063ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42120　　　　　+110　　　　2783
日経225mini 　　　　　　 42125　　　　　+110　　　 66680
TOPIX先物 　　　　　　　　3063　　　　　+9.5　　　　6505
JPX日経400先物　　　　　 27495　　　　　+115　　　　 268
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　　+2　　　　 148
東証REIT指数先物　　　　　1909　　　　　　+4　　　　　20

