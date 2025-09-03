◇パ・リーグ 日本ハム1―2ロッテ（2025年9月3日 ZOZOマリン）

日本ハムが接戦を落とした。相手先発・種市の前に2桁三振を喫するなど打線が沈黙。連勝を逃した。首位ソフトバンクはオリックスに快勝。ゲーム差は2に広がった。

新庄剛志監督（53）は試合後、プロ2度目となる先発マウンドに上がり3回51球5安打1失点だったドラフト1位ルーキー柴田について「エスコンの方が威圧感ありますね。この風じゃちょっとコントロール難しかったんじゃないですか。なかなかこの風は慣れていないと。初めて行って…難しいっちゃ難しい」と敵地マリンのマウンドの難しさを語り気遣った。

結果は1失点。「良く抑えたね。高部くんは初球から真っすぐをガンガン打ってくるバッターなので、あそこは最初の初球は変化球でも良かったかな。高部くんのみね」と初回先頭の高部に許した二塁打の場面について分析した。

柴田の今後の起用法について指揮官は「ちょっと話し合って。エスコンだったら先発で良くないですかね。（エスコンで先発の）予定で話しを進めていこうかな。今日51球。じゃあ、次は52！（笑い）本人は全然投げられると思うが、プランがあるので」と言葉に含みを持たせながら笑顔で引き揚げた。