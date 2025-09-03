【北京＝東慶一郎】中国は３日、北京の天安門広場で「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードを行った。

習近平（シージンピン）国家主席はロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と並んで米本土の攻撃も可能な兵器群を観閲し、露朝と連携する姿勢を示した。演説では「世界一流の軍隊建設を加速する」と表明した。

軍事力と露朝との結束を背景に米国に対抗する国際秩序を構築する狙いがあり、近接する日本の安全保障環境に与える影響も懸念される。

演説で習氏は「抗日戦争」で共産党が果たした役割を強調した上で、「今日、人類は再び平和か戦争かの選択に直面している」と述べた。「国家の主権と統一、領土の一体性を断固として守らなければならない」とも主張した。中台統一への決意を示したもので、「中華民族の偉大な復興」は止められないとも語った。

演説後、習氏は黒塗りの車で長安街に整列した部隊を観閲し、再び天安門楼上に戻ってからパレードが行われた。習氏から見て右側にプーチン氏、左側に正恩氏が並ぶ構図で、「抗日」の歴史を利用した中露朝首脳の結束ぶりを演出した。

パレードでは、新型の潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）「ＪＬ（巨浪）３」が初めて公開された。射程約１万２０００キロ・メートルで中国近海から米本土を射程に収めるとされる。最新の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「ＤＦ（東風）６１」や空中発射長距離ミサイル「ＪＬ（驚雷）１」も登場した。新華社通信によると、いずれも核弾頭を搭載可能で、「陸海空の戦略核戦力を初めて同時に公開した」としている。

ほかにも新型の無人機や極超音速ミサイル、ステルス戦闘機などが登場した。昨年新設した「情報支援部隊」や、「軍事宇宙部隊」「サイバー空間部隊」といった各軍種を一体運用する統合作戦を支える部隊も初めて公の場に登場した。

パレードには、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領やインドネシアのプラボウォ・スビアント大統領など２６か国の国家元首・首脳らが出席した。日本の鳩山由紀夫元首相も参加した。日本政府は代表を派遣していない。米欧の主要国の政府高官も出席しなかった。

北京での軍事パレードは、建国７０年の２０１９年以来、約６年ぶり。習政権下では、１５年９月の「抗日戦勝７０年」を含めて３回目となった。