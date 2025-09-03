Image: Makuake

とにかく見た目がかっこいいな

YASHICA（ヤシカ）と言えば、カメラ好きならおなじみのメーカー。1949年に創業され、フィルム時代は数々のカメラを市場の投じてきました。

現在は、ヤシカブランドは別な会社が引き継ぎ、コンパクトデジカメなどを販売しています。

そのヤシカが、令和に放った逸品がこちら。「YASHICA FX-D」です。

アナログとデジタルのちょうどいい融合

FX-Dの外観は、かつてのヤシカのカメラを彷彿とさせる、クラシカルな一眼レフ仕様となっています。一見レンズ交換できるように思えますが、レンズは固定式。そう、コンパクトデジカメなんです。

3機種がラインアップ

今回、MakuakeにてFX-D3機種が先行販売されています。

Image: Makuake

「FX-D 100」はエントリーの位置付け。レンズは25-76mmの光学3倍ズーム。センサーは1300万画素の1/3.06型CMOSセンサー。これ、ソニー製なんですが、スマホのカメラに搭載されているものです。なので、かなり小さいんです。

「FX-D 300」は、レンズが24mmの単焦点。ズームはデジタルとなっています。センサーは5000万画素の1/1.56型CMOSセンサー。こちらもスマホで使われているものだと思われます。単焦点レンズということで、通好みなスペック。

Image: Makuake

最上位機種となる「FX-D S300」は、基本的にはFX-D 300と同じですが、EVFが搭載されています。よりカメラらしい撮り方をしたいという場合は、この機種一択ですね。

フィルムカメラ風味の味付け

このカメラは「デジタルフィルムシミュレーションカメラ」と謳われています。単なるクラシカルなデジカメとはひと味違うんです。

Image: Makuake

まず、フィルムシミュレーションがあります。6種類用意されており、ボディ上面にあるダイヤルから簡単に呼び出せます。

また、自分でパラメーターをカスタマイズし保存しておくこともできるので、よりフィルムらしさを追求したい方は、じゃんじゃんカスタマイズしちゃいましょう。

本体にはフィルム巻き上げレバーが搭載されており、「フィルムシミュレーションモード」にしたとき、1枚写真を撮るごとにレバーを巻き上げる必要があります。画質だけではなく、操作感にもこだわりがありますね。「デジタルモード」にすれば、この巻き上げは不要となります。どちらを使うかはあなた次第。

3機種共に、背面液晶がフリップする仕様になっているので、自撮りもOK。あ、もちろん動画撮影にも対応しています。

なんだかすごい気になるカメラ

すんごい高性能ってわけでもなく、万能ってわけでもないのですが、なんだかすごい気になるカメラ。個人的に、最近コダックの「PIXPRO C1」を購入して、とても気に入っているので、このカメラも気になります。

うーん、FX-D 100とか買っちゃおうかな…。仕事じゃない撮影なら1300万画素もあれば十分だしね。

Source: Makuake