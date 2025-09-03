大容量って最高ーーーーッ！！【コストコ】パケも可愛い♡「焼き菓子」

ストックにも良さそうな【コストコ】の大容量の「焼き菓子」。その中でも1つずつ個包装になっているタイプは、用意に手間がかからず、お茶請けにも便利かもしれません。今回は食べ切りやすいサイズにカットされたバウムクーヘン、食感が楽しめるクリスピークロワッサンといった、可愛いパッケージ入りの焼き菓子をご紹介します。

食べ切りやすいサイズ感の「しっとりなめらかおとなのばうむ。塩キャラメル」

鮮やかなブルーに、バウムクーヘンのフォルムが映える可愛らしいパッケージ。食べ切りやすいサイズにカットされたバウムクーヘンは、1つずつ個包装になっていてストックしやすさもうかがえます。インスタグラマー@monmon.121さんいわく「16個入り」の大容量で、複数のお客さんへのお茶請けにもぴったりです。

ほろ苦くてコクのある仕上がり！

「しっとりなめらかおとなのばうむ。」は、幾重にも年輪を重ねた厚みのある仕上がり。塩キャラメルの味について、@monmon.121さんは「ほろ苦くてコクのあるキャラメル」と絶賛。少し大人な味わいが楽しめそうです。コーヒーや紅茶のお供に選べば、ちょっと優雅なおやつタイムが満喫できるかもしれません。

ゆるいイラストが可愛い！「クリスピークロワッサン」

@monmon.121さんが「とっても美味しいです」と推しているこちら。菱形のクリスピークロワッサンは、お皿に乗せるだけでシルエットが映えそうです。ゆるいイラストがあしらわれた個包装のパッケージがとってもキュート。おやつタイムの気分を上げてくれそうです。「15枚入り」と負けず劣らずの大容量で、ストックやお茶請けにもうってつけです。

ワンハンドで食べられそうなお手軽感！

こんがり焼き上がった「クリスピークロワッサン」は、@monmon.121さんいわく「パリパリのサクサク」な食感が楽しめるとのこと。食べ応えが欲しいおやつにもちょうど良さそうです。「バターの風味たっぷり」の本格派ながら、ワンハンドで食べられそうなお手軽感も魅力的。クロワッサン好きの方はぜひお見逃しなく。

