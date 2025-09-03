◆パ・リーグ 楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）

西武は８月１日のロッテ戦（ベルーナＤ）以来の１１得点で快勝。同一カード２連勝で４位・楽天まで１・５ゲーム差に接近した。

打線は初回、２死走者なしから外崎、ネビンが連打で２死一、三塁とすると、続く渡部聖弥外野手が早川のカットボールを捉えて左前適時打を放ち１点を先取。続く２死一、二塁では山村崇嘉内野手が直球を右翼スタンド中段へ運ぶ２号３ランを放った。

３回には無死二塁での外崎の適時二塁打と、１死一、二塁での山村の中前適時打で２点を追加。６回にも相手のミスにつけこみ、さらに３点を奪った。

先発・与座海人投手は５回５安打２失点で６勝目。初回、先頭に中前安打、続く辰己に７号２ランを浴び２点を失ったが、その後は粘りの投球で得点は許さず。６回はウィンゲンターが無失点。７回から登板した山田はプロ入り後初の満塁弾を浴びるなど打者５人に対し１死も奪えず交代となったが、代わって登板した黒木優太投手が３人でぴしゃりと抑え、楽天に傾きかけた流れを引き戻した。９回にネビンの２ランで突き放すと、最後は平良が締めて逃げ切った。