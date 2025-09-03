◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）

巨人は初回に打線がつながり、ヤクルトに連勝した。首位打者争いを繰り広げる泉口友汰内野手（２６）の先制２点三塁打から一挙４得点。５回には４試合ぶりに４番に座った岡本和真内野手（２９）がこの試合２本目の適時打を放ち、突き放した。先発の森田駿哉投手（２８）は６回２失点で３勝目を挙げた。２番手で登板の田中瑛斗投手（２６）が３０ホールドをマーク。最終回を締めたマルティネス投手（２８）が３７セーブ目。借金を１とし、３位・ＤｅＮＡとの差を２・５に広げた。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―打線が初回に４点先制

「素晴らしい集中力で。いい先制ができました」

―岡本が最後に交代

「大丈夫です」

―泉口２日連続猛打賞

「素晴らしい活躍ですし、首位打者だとかなんとか言われてますけど、とにかくまだ２０試合以上ありますから。必死に毎日やってくれてるので、続けてほしいと思います」

―森田は６回２失点

「今日は球数増えたんですけど、１００球の壁じゃないですけど１００球は越えさせたいなと思っていたので。課題は明確ですし、ストライク先行できませんでしたけど、何とか粘ってあそこまでいってくれたので次につながると思います」

―明日は岐阜

「今日と同じ気持ちでまた一丸となって頑張ります」

―岡本を４試合ぶりに４番に戻した

「３番に入ってから一回もつながらなかったので戻しました。それだけです」

―８番吉川が３安打

「８番にいるっていうのも相手からしたら嫌でしょうし、それがうまくはまってくれたのでね」

―泉口の魅力は

「取り組む姿勢が素晴らしいし、集中力が素晴らしいので。あと状況判断もしっかりできるし。プレッシャーにならないようにやってあげてくださいよ。首位打者になったら盛大にやってあげてくださいよ」