俳優の桜田ひよりさん（22）と佐野勇斗さん（27）が、10月からスタートする日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（よる10時放送）でＷ主演することが発表されました。

桜田さん演じる誘拐された大企業の社長の一人娘が、佐野さん演じる誘拐犯グループのひとりの男と奇妙な逃避行を繰り広げる物語。2人で過ごしていくうちに、お互いの抱えているものや、取り巻く環境が色々変化していくドラマとなっているということです。

毎回、追い詰められてピンチに陥る2人が描かれることにちなみ、プライベートで起こったピンチを聞かれた桜田さんは「お仕事で海外に行く機会があったんですけど、色んなことがあった結果（空港に向かう）タクシーの中にスーツケースを忘れてきてしまった」と明かしました。

続けて、頭を抱えながら、「本当に絵に描いたように“わぁ〜！”ってやった。本当に人って焦った時に頭を抱えるんだな」と話し、それを聞いた佐野さんは、「抱えるかな？」と笑いながら返しました。

また、今作がゴールデン・プライム帯の連続ドラマで初主演となる2人。共演について桜田さんは、「（佐野さんは）頼れるお兄さんというイメージがあるので全力で頼っていきたい」と話し、佐野さんは「任せろよ」とうれしそうな表情を見せました。

ドラマは10月8日スタートです。

（9月3日放送 Oha!4 NEWS LIVEより）