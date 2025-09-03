「アフター５スター賞・Ｓ３」（３日、大井）

１番人気のファーンヒルが好位からあっさり抜け出し、コースレコードに０秒９、レースレコードにも０秒２迫る１分１０秒９の好タイムで重賞２連勝を達成。「第５９回東京盃・Ｊｐｎ２」（１０月９日・大井）への優先出走権をゲットした。管理する荒山勝師は先週の川崎・船橋２夜連続Ｖに続き、南関東重賞出走機会４連勝を達成した。２着に９番人気のトーセンサンダー、３着に８番人気のドリームビリーバーと伏兵馬が突っ込んだ。

船橋の１０００メートルで見せた強さは、距離が２００メートル延びた初コースの大井でも健在だった。ファーンヒルがＪＲＡから転入２連勝で完全覚醒だ。

３馬身差Ｖの習志野きらっとスプリントでもコンビを組んでいた笹川翼は「きょうはＪＢＣスプリントを考えながらのレース。早いかと思ったけど、思い切って動きました」とうなずいた。３番手の外から直線入り口で馬なりのまま先行２頭に取り付くと、勢いに乗って一気に先頭へ。気を抜く癖があるため、鞍上が左ステッキ、右ステッキで相棒を鼓舞。最後は押さえる余裕の２馬身差。左手の小さなガッツポーズが本番へ手応えを表現していた。

南関重賞出走機会４連勝で今年６個目のタイトルで、地方通算１０００勝の大台にもあと１６勝と迫る荒山勝師は「全く気にしてなかった」とトボけたが、それ以上に愛馬の期待を超える走りがうれしかった。「思った以上にスタートが速くて、苦もなくポジションが取れたのが良かった」と目を細めた。このあとは放牧を挟んでＪＢＣスプリント（１１月３日・船橋）へ直行。「この状態を維持してくれていたなら、地方の代表としていい競馬ができるんじゃないかな」と、秋の大舞台へ期待を膨らませた。