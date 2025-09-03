◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝 横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームの初戦で１―４で完敗した。

直近のリーグ戦の神戸戦（０●１）から先発を８人入れ替え。また、センターバック（ＣＢ）に故障者が続出しており、本職がボランチの山根が右サイドバック（ＳＢ）に入り、ＳＢが本職の加藤がＣＢに入り、ＤＦ諏訪間とコンビを形成。左ＳＢに鈴木が入る変則４バックで臨んだ。

立ち上がりこそボールを自陣でつなぐ柏に対してマンツーマン気味に対応していたが、前半１８分に一瞬の隙を突かれて自陣右サイドの裏のスペースを狙われフリーでクロスを上げられ、ＭＦジエゴに左足シュートを決められて先制を許した。

前半は０―１で折り返し、後半開始から植中、クルークスを起用。反撃を試みるが、後半８分にＤＦ加藤が相手を倒してＰＫを献上し、ＦＷ瀬川に追加点を決められた。その後も好機を生かせずにいると、後半２２分にはＤＦラインの裏を突破され、ＦＷ垣田に３点目を決められた。

後半３７分に右サイドでクルークスの右足クロスをＦＷ植中が頭で合わせて１点を返したが、後半アディショナルタイム８分に柏のＦＷ垣田に４点目を奪われて１―４で完敗。３大会連続４強入りへの道のりは厳しくなった。

試合後の会見で大島監督は「ホームの１戦目ということで、選手にはアグレッシブにプレーする姿勢を出そうと。そういう所に関してはアグレッシブにプレーしてくれたと思います。ただ、結果が結果なので、厳しい状況になったと思うし、点の取られ方とかは、しっかり約束事を守れなかったり、そこでＰＫになってしまうとか、逆に自分たちのチャンスで取り切れないとか、そういう所で力のなさを痛感しました」と、厳しい表情を浮かべた。

７日の敵地での第２戦に向けて「１点ずつ取って、逆転できるようにという姿勢で臨みますし、アウェーですけど、マリノスの前に進んでいる姿、自分たちがしっかり強く戦っていくという姿を見せられるように」と話した。