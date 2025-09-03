◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝 第１戦 浦和１―１川崎（３日・埼玉スタジアム）

ホームの浦和は直近のリーグ戦、８月３１日の新潟戦（１〇０）から中２日で先発９人を入れ替えた。連続先発はＤＦホイブラーテン、ＭＦ中島のみ。８月１６日以降、１９日間で公式戦５試合目という過密日程でフレッシュなメンバーを起用した。一方の川崎は８月３１日の町田戦（５〇３）で２得点のＦＷエリソンに代え、１９歳ＦＷ神田を起用するなど、リーグ戦から若干の変更にとどめた。

試合は前半２２分、右サイドバックで出場したＤＦ関根のロングパスから中島がラインの裏へ抜け出し、右足で流し込んで浦和が先制した。３５分にはＦＷチアゴサンタナが裏に抜けシュートを放つも、これはＧＫ山口がセーブ。前半を１―０で折り返した。

後半、浦和は１２分に中島が右足ミドルシュートでゴールを脅かす。後半３２分にはＦＷ松尾が左サイドを突破し、チャンスも追加点とはならなかった。

川崎は後半４２分、ＭＦ山本がミドルシュートを放つも、ＧＫ牲川のセーブに阻まれる。１点ビハインドで迎えた後半アディショナルタイム５分、右ＤＦ佐々木を起点に攻め込むと、最後はＦＷ伊藤がゴール前で右足を振り抜き劇的な同点弾。１―１の引き分けに持ち込んだ。

川崎ホームの第２戦は、７日に行われる。