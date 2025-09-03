◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

ヤクルトに2連勝して3カードぶり勝ち越しを決めた巨人の阿部慎之助監督（46）は「素晴らしい集中力で。いい先制ができましたね」と初回の一挙4点先制を喜んだ。

初回、相手先発右腕・ランバートから1番・丸、2番・若林が連続四球。3番・泉口が右中間へ2点適時三塁打を放って先制すると、4試合ぶりに4番復帰を果たした岡本が左越えに適時二塁打。前日までの5番から8番に打順が下がった吉川も中前適時打で続いて一挙4点を奪った。

泉口は2日連続の猛打賞で打率を.300とし、セ・リーグトップに再浮上した。

「素晴らしい活躍ですしね、本人はどうなんだろうな、首位打者とかなんとか…ね、言われてますけど。とにかくまだ20試合以上ありますんでね。とにかく必死で毎日やってくれてるんで。それをね、続けてくれればいいかなと思います、はい」と首位打者経験のある指揮官。

また、6回4安打2失点（自責0）と好投して3試合ぶりとなる今季3勝目（3敗）を挙げた先発左腕・森田については「今日はちょっと球数増えたんですけど。“100球の壁”じゃないですけどね。100球は超えさせたいなっていうのは僕のなかであったんで。けど、まあ、課題は明確ですし。今日はね、ストライク先行できませんでしたけど。なんとか粘って粘ってね、あそこまでいってくれたんで。次につながるんじゃないかなと思います」と話していた。