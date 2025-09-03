◇パ・リーグ 日本ハム1―2ロッテ（2025年9月3日 ZOZOマリン）

日本ハムが接戦を落とした。相手先発・種市の前に2桁三振を喫するなど打線が沈黙。連勝を逃した。首位ソフトバンクはオリックスに快勝。ゲーム差は2に広がった。

新庄剛志監督（53）は試合後、石井一成を4番に置いたことについて「昨日の借りを返せ！と。そしたら全然返してくれなかった（笑い）。あそこで燃えないとね！あそこで際どいところ見逃して。相性めちゃくちゃ良いんですよ、種市くんと。多分（ジョークを交え）12打数13安打くらい打っている。それくらい相性が良かったから」起用理由と思いを笑顔で語った。

1点差、しかも2失点での敗戦にも「ここの風の種市くんはなかなか難しいですね。ほとんどの選手は相性やデータ的にはエスコンだと良いんですけど、ここだとちょっと難しいかな。フォークの落ちが全然違うし」と完投勝利を挙げた種市を敵地（ZOZOマリン）で攻略する難しさを説明。最後のリクエストについても「アウトでしょう。普通にアウト。一応しておこうと思って。全然アウト」と敗戦のショックを感じさせない明るい表情で試合を振り返った。

▼柴田 立ち上がりにバタついてしまったことが悔やまれます。高部さんは本当に凄い。どこに投げても打たれそうな印象でした。その後は何とか粘って最少失点で切り抜けられたことは良かったと思います。