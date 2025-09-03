「2000円は持たせられない」息子に金銭要求した子にピシャリ。問題は解決する？【ママリ】

このお話は著者・星河ばよ(@bayo_fantasy)さんの息子に起きた金銭トラブルを描いたものです。ある日、帰宅した小学生の長男はうれしそうに「友達にお菓子を買ってあげた」と言いました。星河ばよさんは「友人同士のおごりはまだ早い」と、友達が財布を持っていないときには駄菓子屋に行かないように長男に伝えました。しかし、しばらくたってから息子は星河さんに「2000円貸して欲しい」と言います。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『2000円持ってきてね』第8話をごらんください。

お金が必要な理由を尋ねると、友達のKくんから「忘年会」を持ち掛けられたそう。しかも「2000円」にはKくんの食事代まで含まれていると知り、星河さんはその誘いを断ることに。星河さんは、Kくんにママはこのことを知っているのか問いかけ、2000円は持たせられないと伝えますが…。

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

「2000円は持たせられない」と星河ばよさんはKくんに伝え、Kくんは帰っていきました。



これで一件落着したかと思われたものの、しばらくして学校から電話がかかってきました。突然の電話に星河ばよさんは緊張が走ります。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）