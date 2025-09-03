爍稗僖譽好蕁辞畉庭和志（５６）が現在、頸髄完全損傷でリハビリ中の帝王・高山善廣（５８）の支援大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ ＥＭＰＩＲＥ ４」（３日、東京・後楽園ホール）に登場し大会に花を添えた。

高山のＵＷＦインターナショナル時代の後輩である桜庭は、１年ぶりの開催となった今大会に初出場。鈴木秀樹と組んで佐藤光留＆田村男児と対戦した。

爍佞虜沖瓩冴えわたる試合となった。最も若手の田村をグラウンドに引き込むと、逆十字を狙う。場内からは大きな歓声が起こった。田村のボストンクラブに腰を痛める姿を見せるものの、鈴木が場外で捕まえた２人へのブランチャーを発射するなど軽快な動きを見せた。

試合は鈴木の顔面キックを食らった田村がダウン。その後、カウント７でレフェリーが試合をストップし、鈴木のＫＯ勝ちとなった。

バックステージで桜庭は初出場となった今回の試合を「お客さんが熱くて、いろいろやりたくなって…」と振り返った。まだ話を続けようとしたところを鈴木に「あ！ 行きましょう！」と引っ張られ、控室へと去っていった。