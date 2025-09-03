歌手の麻倉未稀（６５）が都内で３日、年を重ねてもバイタリティーあふれる人に贈る第２３回「グッドエイジャー賞」を受賞。満席の会場で、１９８４年の代表曲「ヒーロー ＨＯＬＤＩＮＧ ＯＵＴ ＦＯＲ Ａ ＨＥＲＯ」など２曲を熱唱した。

曲間のトークで「ヒーローを歌い続けてもう４０年近く…」と切り出した麻倉は来年、デビュー４５周年。同曲がラグビードラマの名作「スクール☆ウォーズ」（ＴＢＳ系、８４年）の主題歌だった恩恵を、今も受けているそうだ。

「おかげでいまだにラグビーの集まりには呼ばれ、スタジアムで歌わせていただいたり、国歌斉唱とともにいろんな形で『ヒーロー』歌わせていただいてるってのは、ホントに歌手冥利に尽きるなぁっていうふうに思っていて…」

ただ難点もあって「この曲１曲歌うだけで、３０分ぐらい歌ったような体力が必要になる」という。また「実はキーを落とせないっていう役目がありましてですね。なので、年齢とともにキーが下がるの何とかこらえながら、これからも歌い続けていこうかなというふうには思っておりますので…」。

式後の囲み取材で麻倉は「あまりこういう授賞式で歌うことってないので、ホントに初めての経験をさせていただいたというか、うれしいです」と明かした。「爐匹海泙粘遒鵑任い燭世韻襪世蹐Ν瓩辰討舛腓辰肇疋ドキして緊張してました」とのことだが、終わってみれば「いや〜、結構気持ちよかったかなっていう…」と満足げな表情だった。