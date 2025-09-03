ライオンエンブレムが輝く!? プジョー新型「308／308 SW」欧州で登場！ 多彩なパワートレインとチャットGPT搭載のコネクテッド機能も進化

大胆なデザイン変更で存在感を高めた新型308

ステランティスの仏ブランド、プジョーは2025年8月26日、Cセグメントハッチバック「308」とステーションワゴン「308 SW」を欧州でマイナーチェンジし、新型を発表しました。

新しいフロントフェイスで進化を遂げたプジョー新型「308」

新型308と308 SWは、プジョーの伝統を受け継ぎながら大幅な進化を遂げたモデルです。エクステリアではブランド初となる“発光するライオンエンブレム”を採用。新デザインのグリルや3本爪のLEDライトシグネチャーと組み合わせ、存在感を一段と強めました。バンパー形状や空力性能も見直され、セグメント内でもトップクラスの空力効率を実現しています。

【画像】「えっ、カッコいい！」これがデザインも技術も進化したプジョー新型「308」と「308 SW」です！（26枚）

パワートレインは幅広く、WLTPモードで航続距離最大450kmを実現したEV（電気自動車）の「E-308」をはじめ、1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンに電動モーターを組み合わせたプラグインハイブリッド（195馬力）、1.2リッター直列3気筒ガソリンターボをベースとした48Vマイルドハイブリッド（145馬力）、そして1.5リッター直列4気筒ディーゼル（130馬力）まで、多彩なラインナップを揃えています。

EV仕様のE-308とE-308 SWは効率化の見直しにより、従来型比で航続距離を34km延長し、最大450km（WLTP複合サイクル／ハッチバック）を実現。最高出力115kW（156馬力）、最大トルク270Nmを発揮する電気モーターと、総容量58.4kWh（使用可能容量55.4kWh）の400V高電圧バッテリーを組み合わせています。さらに、ステアリング背面のパドルで3段階に調整できる回生ブレーキを搭載し、最強モードではアクセルオフだけで強い減速Gを発生させ、効率的なエネルギー回収を可能にしています。

またE-308では外部給電が可能なV2L機能や、充電を容易にするプラグ＆チャージにも対応。日常使いからレジャーまで幅広いシーンで活用できます。

インテリアには最新のiコックピットを採用。10インチタッチスクリーンやカスタマイズ可能なiトグル、アンビエントライトを備え、デジタルで直感的な操作環境を実現しています。308 SWでは最大1487リッターのラゲッジスペースを確保し、分割可倒式の後席や2段階調整式フロアによって高い実用性を発揮します。

安全・快適装備も充実しており、マトリクスLEDヘッドライト、AGR認証シート、空気質を監視するAQS（Air Quality System）、フランスの高級オーディオメーカーFocal（フォーカル）と共同開発したプレミアムHi-Fiシステムなどを用意。さらにiコネクト アドバンスドには生成AI「チャットGPT」を組み込んだ音声アシスタントを搭載し、コネクテッド機能も大幅に進化しました。

デザイン・パワートレイン・快適性のすべてに磨きをかけた新型308と308 SWは、2025年秋から欧州市場で受注を開始予定。生産はフランス・ミュルーズ工場で行われ、「フレンチ・エクセレンス」を体現するモデルとして展開されます。