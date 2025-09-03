◇ルヴァン杯準々決勝第1戦 浦和1―1川崎F（2025年9月3日 埼玉）

浦和のMF中島翔哉（31）が今季公式戦2点目となるゴールでチームにリードをもたらした。ホームに川崎Fを迎えた準々決勝第1戦で8月31日のJ1新潟戦に続いて先発すると、前半22分に右サイドバックの関根貴大から出たロングパスに反応。最終ラインの裏に抜けると、右後方からの難しい浮き球を右足でトラップし、飛び出してきた相手GK山口瑠伊を冷静に見て右足で浮かせる先制点を決めた。

加入3季目の今季はここまで出場機会が限られ、公式戦の先発はこの日が3試合目で2試合連続は初。新潟戦から先発9人を入れ替えた中で再び試合開始からピッチに立ち、トップ下で存在感を示した。

川崎Fは今季初先発した5月21日のJ1で今季初ゴールを挙げた相手。相性の良さを発揮して今季公式戦2点目も決めた。中島は後半12分にも1人を鋭い右足シュート。GK山口に弾かれたが、場内を沸かせて同22分までプレーした。

守ってはGK牲川歩見が後半42分に相手の鋭いシュートを立て続けに阻止。このままリードを守って逃げるかと思われたが、後半アディショナルタイム5分に痛恨の失点。途中出場した川崎FのMF伊藤達哉が公式戦4戦連発となる同点弾を決め、第1戦は1―1の痛み分けに終わった。