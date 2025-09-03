秋の贅沢バター体験♡バターステイツ by銀のぶどう新作スイーツ登場

バタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」から、秋にぴったりの新作スイーツが登場！西武池袋店では『バターステイツクッキー キャラメルナッツバター』（7個入 950円税込）を先行販売。また、各店で『蜜芋バターホイップサンド』（8個入 1,188円税込）も発売。秋の味覚を楽しめる限定コレクションやギフトも充実し、贅沢なひとときをお届けします♪

西武池袋店で先行♡キャラメルナッツバター

代表作『バターステイツクッキー』の秋冬限定フレーバー「キャラメルナッツバター」は、オリジナルブレンドバターとリッチなキャラメルを合わせ、香ばしい焙煎アーモンドを加えた逸品。

さらにキャラメルシュガーでカリッと食感のアクセントもプラス。温かい飲み物と相性抜群で、秋のご褒美スイーツとしてぴったりです。7個入パックは950円（税込）。

秋限定「チーズワンダー」が大丸東京に♡期間限定POP UP開催

蜜芋×バター♡秋のホイップサンド

『蜜芋バターホイップサンド』は、ねっとり甘い鹿児島県産安納芋を練り込んだホイップショコラと、バターのホイップを組み合わせた秋限定スイーツ。

さっくり食感のバターサブレに絞ることで、まるでホクホク焼き芋にバターを乗せたような濃厚な味わいに。8個入で1,188円（税込）、自分へのご褒美やギフトにもおすすめです♡

秋限定コレクション＆おやつ袋も登場

秋冬限定の『バターステイツコレクション』は14個入2,160円～37袋入5,400円（税込）で、キャラメルナッツバターや蜜芋バターホイップサンドを含む贅沢ラインナップ。

西武池袋店リニューアル記念「おやつ袋」も1週間限定で販売（1,188円税込）。秋の味覚を楽しむなら、この機会にぜひ「バターステイツ by銀のぶどう」の新作スイーツをチェックしてください♪