Photo: ヤマダユウス型

豊かな自然にほっこり。

万博といえば海外パビリオンに目が行きがちですが、国内パビリオンにも面白い体験が待っています。

Photo: ヤマダユウス型

大屋根リングの東側に佇む「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」。ここは内閣府、経産省、博覧会協会、そしてリシュモン ジャパン株式会社カルティエが共同出資するパビリオン。

ウーマンと名称にある通り、女性たちの体験や社会でのありようを通じて、平等や持続可能な未来に思いを馳せられる場所です。

Photo: ヤマダユウス型

こう聞くとなんだか少し重いテーマに感じるかもしれません。が、わりとそこは気にしなくても大丈夫。

実際に行ってみると空間そのものがユニークで、「なんだか面白そうな建物があるぞ」くらいの感覚で訪れても楽しめる場所ですよ。

Photo: ヤマダユウス型

パビリオン内はグリーンが豊富。内装に使われている植生は付近の山から持ってきたものらしく、展示後は山に戻すそうです。季節ごとに植え替えもしていて、屋内ながら自然を感じられる面白い環境でした。

まるで美術館のような内装

Photo: ヤマダユウス型

女性の物語を追体験していくというテーマになっており、演出も凝っています。来場者は、3人の女性のうち、誰か一人の物語を遡るシステム。小説家の吉本ばななさんの物語も。

Photo: ヤマダユウス型

内装もなんだかすごいぞ…！

Photo: ヤマダユウス型

インスタレーションやアートと共に、女性の半生が語られます。一人一人音声を聞く装置をそうつ着して、聴きながら進みます。それぞれのブースは短く、テンポよく見れるかたち。

Photo: ヤマダユウス型

奥に進むと休憩できる椅子がある場所に。石が置かれたテーブルに天窓と、なんだか禅を感じさせる静謐空間です。

Photo: ヤマダユウス型

この天窓は二階に繋がっています。二階の様子はのちほど。

Photo: ヤマダユウス型

さらに進むとジェンダーや環境問題などに関する読み物の展示が。テーマ自体は人権問題などについての話が多いですが、Tips的に書かれているので「なるほどなー」という感じでサクサク読めました。博物館を歩いている感じですね。

Photo: ヤマダユウス型

最奥部もすごい。まさに「様々な人のストーリー」とも呼べる空間が表現されていました。テーマとアートの連動がお見事！

Photo: ヤマダユウス型

穴の中に手を差し込むと手に文字が浮かび上がるという表現も、なんだか心にきました。この演出好きだなぁ。

Photo: ヤマダユウス型

階段を登ると二階へ。

ここの階段にも素敵なアート作品が展示されていましたよ。

Photo: ヤマダユウス型

なんとこれ、葉っぱに写真が印刷されてるんです（！）。顔を近づいけてみると、その写真のシーンを想起させるような音声も聞こえます。アート作品としてもかなり珍しいようで、ぜひ実物を見てみてください。

Photo: ヤマダユウス型

二階は広々とした中庭のようになっています。自然も多く、眺めているだけで癒やさされますねぇ。

Photo: ヤマダユウス型

椅子と共に用意されているのは…。

Photo: ヤマダユウス型

意外にもVRコンテンツ。映像作品を鑑賞できるのですが、屋外でVR（しかも万博で）を装着するのは、これまた不思議な感覚がありました。VRは室内で使うイメージですからね。

Photo: ヤマダユウス型

中庭の奥には大人数が座れるステージ付きの部屋が。このパビリオンは多くの省庁が関わっている関係で、ほぼ毎日なにかしらのセッションが行われているとのことです。

押し付けがましくない、洗練された空間

導線や空間の見せ方、自然の取り入れ方など、あらゆる演出のレベルが高いと感じました。なんというか、押し付け感がないというか。もっと教育的なムードなのかなと思ってたけど、むしろ美術館にいるかのようにホッとできる空間でした。

Photo: ヤマダユウス型

それに、建築が心地良い。ウーマンズパビリオンを覆う格子状のファサードは、実は2020年ドバイ国際万博の日本館で使用されたものを再利用しているんです。建築の再利用って、まさしく持続可能的！

Photo: ヤマダユウス型

ドバイの強烈な日差しを耐え抜いたこのファサードは、2027年の国際園芸博覧会協会にも三度目の役目として使われる予定です。移設や再利用を見越した建築というのも、これから重要になってくるかもしれませんね。