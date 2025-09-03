柏が横浜FMに４発快勝！ 横浜FCが神戸を２−０撃破、湘南は広島に劇的勝利【ルヴァン杯 準々決勝・第１戦】
Jリーグは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝・第１戦の４試合を各地で開催した。
柏レイソルは横浜Ｆ・マリノスに４−１で快勝。18分にジエゴのゴールで先制すると、53分に瀬川祐輔、70分には垣田裕暉が追加点を挙げる。82分に失点も、90＋８分に垣田が追加点を挙げ、しっかりと勝ち切った。
横浜FCはヴィッセル神戸と対戦。50分、ジョアン・パウロがこぼれ球に詰めて先手を取ると、その８分後には小倉陽太がネットを揺らし、２−０で完封勝利を収めた。
湘南ベルマーレはサンフレッチェ広島に３−２で競り勝った。先制を許す展開も、41分に鈴木章斗、49分に奥埜博亮が得点を重ね、逆転に成功。その後に同点とされたが、終了間際の90＋２分に二田理央が決勝ゴールを挙げた。
また、浦和レッズ対川崎フロンターレは１−１のドローに終わった。
準々決勝の結果は以下のとおり。
横浜FM １−４ 柏
横浜FC ２−０ 神戸
湘南 ３−２ 広島
浦和 １−１ 川崎
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
