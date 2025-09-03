公安審査委員会は3日、オウム真理教の後継団体「アレフ」に対し、6回目の「再発防止処分」を決定しました。松本智津夫元死刑囚の二男については、教団の「役職員」だと初めて認定しました。

「アレフ」は団体規制法に基づき、資産状況や活動実態などについて、公安調査庁へ報告することが義務付けられていますが、公安調査庁は報告の一部が行われてないとして、教団に対する「再発防止処分」を継続するよう公安審査委員会に求めていました。

これに対し、公安審査委員会は3日、6回目の再発防止処分を認めました。

今月21日から半年間、お布施など金品の受け取りが禁止されるほか、教団施設の一部の使用が制限されることになります。

一方、公安調査庁は松本元死刑囚の二男について、教団の代表者と認定した上で、今回の請求をしていましたが、公安審査委員会はアレフ側が提出した運営機関の報告書に別の人物の名前が代表として記載されているとして、二男を代表者とは認定しませんでした。ただ、教団の幹部らとのオンラインミーティングに参加し、発言をしているなどとして、二男と松本元死刑囚の妻を教団の「役職員」だと初めて認定しました。

公安調査庁は「二男については、アレフの内外に、自らの地位や役割を秘匿しつつ、人事や経理を含む組織運営に関わる重要事項について、幹部構成員に意向を伝達し、アレフがその意向に沿って活動してきたことなどが認定された。公安調査庁としては、今後も、観察処分を適正かつ厳格に実施し、その活動実態を明らかにしていく」などとコメントしています。