フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。ロケ中の“大号泣事件”を振り返った。

この日のテーマは「気にしいな女の生態SP」。些細なことを気にしすぎてしまうゲストたちが、それぞれの体験談を語る中、皆藤アナも自身の“気にしい”エピソードを明かした。

「人生初のロケが『めざましテレビ』で、めざまし体操を覚えて披露するという内容だったんです。でも2〜3時間練習しても全然覚えられなくて…」と回想。

体操を覚えられないこと以上に気になったのは、周囲の空気だったという。「（スタッフや共演者の）皆さんが疲れてきてる雰囲気を感じちゃって…。それでも優しく接してくれることが申し訳なくて、“うわ〜っ”と泣いちゃったんです」とロケ中に号泣した理由を説明。「本番中に泣いてしまって、みんなに見られているのも嫌で…」と打ち明けた。

さらに「とにかく見られること、人前に出るのが苦手だった」と続けると、MCの上田晋也が「じゃあ（テレビ業界に）入ってくんな！そしたら」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。