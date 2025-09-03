経済同友会は今後、サプリメントを巡る警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事が続投することの是非を判断する。

経済界からは、サントリーホールディングス（ＨＤ）会長職を離れたことで、代表幹事を続けるのは難しくなったとの見方が出ている。一方、違法性の有無が確定していないのに、同友会が解任するのは困難だとの意見もある。（金井智彦、水野友晴）

同友会は経団連、日本商工会議所と並ぶ「経済３団体」の一つで、１９４６年に設立された。企業経営者が個人として参加し、一企業や特定業種の利害を超えて国内外の諸問題について政策提言を行っている。新浪氏は２０２３年４月から代表幹事を務める。

ある経済団体の幹部は、新浪氏の処遇について「同友会の代表幹事に選ばれたのは、サントリーＨＤという大企業のトップだからということも大きかったはずだ。会長を辞任した新浪氏がふさわしいのか、（同友会での）議論は難航するだろう」と語る。一方、別の財界関係者は「疑惑が確定したわけではないのに辞任するのはいかにも日本らしく、どうかと思う」と述べ、サントリーＨＤ会長の辞任自体を疑問視する。

新浪氏が理事を務める日本生産性本部は「状況を確認し、対応を検討する」とした。社外取締役を務め、人材仲介などを手がける「クラウドワークス」の広報担当者は「現在、情報収集と事実確認を行っており、今後の対応についても検討中」としている。

同友会の代表幹事として３日の定例記者会見に臨んだ新浪氏は、サントリーＨＤと処遇が分かれたことについて「ガバナンス（企業統治）のあり方がそれぞれ違う」と説明した。

購入したサプリメントを巡り警察の捜査を受けたことについては「潔白だ」と強調した。そのうえで「（サントリーＨＤは）サプリという非常に重要な商材を扱っており、結果的にこれに関わる疑義が出てきたのが大きく違うのではないか」と会長を辞任するに至った背景を語った。

新浪氏は１４年にサントリーＨＤの社長に就任し、海外事業を中心にグループの成長を主導してきた。「日本で培われたサントリーの文化が世界に根付き、これからもっと花開く基礎を作った」と約１０年間を振り返った。

サントリーＨＤ副会長で、大阪商工会議所会頭を務める鳥井信吾氏は３日、京都市内で報道陣の取材に応じ、「様々なステークホルダー（利害関係者）、お客様にご迷惑をおかけし、申し訳ない。新浪さんは社長時代、国際化に大変貢献されたので、今回の件は本当に残念だ」と述べた。