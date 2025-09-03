DXTEEN地上波初冠番組、日本テレビで放送決定 1万人規模ライブ成功への姿に完全密着【DXTEENの限界突破TV】
【モデルプレス＝2025/09/03】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の地上波初冠番組「DXTEENの限界突破TV」（日本テレビ系※関東ローカル／全10話）が、10月28日24時59分より放送されることが決定した。
【写真】DXTEENメンバー、鍛え上げられた肉体美
本番組は、2023年に「Brand New Day」でデビュー、2024年には初の全国ツアーも開催するなど勢いに乗るDXTEENによる地上波初冠番組。DXTEENに突如くだされた「有明アリーナ1万人を満員にせよ！」という前代未聞の指令。本番組では、初の1万人規模でのライブ成功を達成するべく、数々の“無理難題”に全力で立ち向かいながら、徳を積みライブ成功に導くDXTEENの姿に完全密着する。
フレッシュで泥臭い努力、失敗、そして成長。夢に向かって走り続けるDXTEENをリアルに映し出すドキュメントバラエティとなる。（modelpress編集部）
◆DXTEEN、地上波初冠番組決定
