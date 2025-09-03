◇バレーボール女子世界選手権決勝トーナメント 準々決勝 日本3ー2オランダ（2025年9月3日 タイ・バンコク）

バレーボール女子の世界選手権は3日、タイ・バンコクで決勝トーナメント準々決勝が行われ、日本（世界ランク4位）はオランダ（同8位）とのフルセットの激闘を制し4強進出。10年大会の銅以来15年ぶりのメダル獲得に王手をかけた。和田由紀子（23＝NEC川崎）が両チーム最多の27得点と躍動。主将の石川真佑（25＝ノバラ）も25得点とチームをけん引した。

「まずは勝てて良かった」と笑顔の石川。「苦しい時こそ踏ん張り時だと思って、ここまで最後取り切れなかった分も、しっかり取り切ろうと思って打ち込みました」と激闘を振り返り、準決勝に向けて「チーム全員でしっかり勝ちにいきたい」と力強く語った。

和田は「苦しい場面で自分が1点を取り切って流れを変えたいなと思いますし、常にそのために自分ができるアプローチが何なのかを考えて打つことができました」と振り返り、4本のサービスエースについても「スタートはミスが多いこともあるんですけど、その中で修正しながら、勝負どころではしっかりエースを狙えるように次の試合もしていきたい。サーブで流れを持ってこれるようにしたい」と表情を引き締めた。

4大会ぶりのメダルを目指す女子日本代表は、1次リーグで大会2連覇中のセルビアに3―1で勝利するなど3戦全勝のH組1位で突破。決勝トーナメント初戦は開催国タイをストレートで制した。準々決勝のこの日はオランダに1−2で追い込まれるも、第4、第5セットを連取し4強へと駒を進めた。

6日の準決勝は、4日に行われる米国（同6位）VSトルコ（同5位）の勝者と対戦する。