ロッテグループ、日本でホテル事業拡大 日韓連携の計画を発表 ラグジュアリーやリゾートなど
ロッテホールディングスは2日、韓国ロッテグループのホテルロッテと共同で、日本におけるホテル事業の拡大を目的に、新会社「株式会社LOTTE HOTELS JAPAN」を設立したと発表し、今後10年間で、日本国内の主要都市や観光都市などに、20ホテル・4500客室（既存の2ホテル含む）の展開を目指すと明らかにした。
【画像】ラグジュアリー！ ロッテグループ、日本での新ホテルのイメージ
ロッテグループは、1973年に韓国でホテルロッテを設立してホテル事業に参入し、79年に当時、韓国で最高層を誇るロッテホテルソウルを開業するなど、韓国を中心にグローバルに事業を拡大し、現在は世界7ヶ国で計39ホテル・1万4135客室を有している。日本では、ロッテシティホテル錦糸町（東京都）、ロッテアライリゾート（新潟県）の2施設を運営している。
2022年からは「ONE LOTTE」をスローガンに掲げ、日本と韓国の事業シーズを掛け合わせたグローバル戦略を推進。ホテル事業についても日韓で新会社を設立し、直営に加えて全国のホテルオーナーさまとのパートナーシップを積極的に推進し、マネジメント・コントラクト（MC）方式を軸に事業を拡大していく。
日韓両国で培った豊富なホテル運営ノウハウやブランド力を基盤に、ラグジュアリーホテルからリゾートホテルまで、ホテルロッテが展開してきた多彩なブランドポートフォリオを日本市場向けにカスタマイズし、最適な形で導入する。
LOTTE HOTELS JAPANの福井朋也代表取締役社長は「旅行の価値は大きく変わりつつあり、これからは“イキイキとした自分”に出会える豊かな時間と体験が求められます。私たちは、地域と日本文化に根ざし、『一期一会』とセレンディピティ（思いがけないうれしい偶然）に満ちたホテルを目指したいと考えています。皆さまから“お口の恋人”として親しまれてきたロッテが、ホテルという舞台で、心がほどけるような、記憶に残る滞在体験を提供してまいります」とコメントした。
■代表者プロフィール
氏名：福井 朋也（ふくい ともや）
経歴：
2000年 University of Houston, Conrad N.Hilton College 修士課程修了
2001年 ウェスティンホテル東京 入社
2005年 株式会社JALホテルズ（現 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント）入社
2010年 ホテルニッコーデュッセルドルフ 副総支配人 兼 営業部長
2018年 ホテル日航アリビラ 総支配人
2022年 株式会社ロッテシティホテル 代表取締役社長 (現任)
2024年 株式会社LOTTE Hotel Arai 代表取締役（現任）
