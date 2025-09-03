モラハラをする人は、自分がモラハラをしていることに気づいていないことが多いと思います。しかしモラハラを受けている側は、いつか仕返しすることを考えているため、天罰が下るときが訪れるようです。今回は、家庭でも仕事でもモラハラ男と認定された上に風俗通いもバレて転落人生になった話をご紹介いたします。

モラハラで処分

「妻とは元々同じ会社で、結婚を機に妻だけ退職しました。そのため、結婚生活は俺の収入だけでやりくりをすることになるから、だんだん妻にエラそうな言い方をすることが増えてしまって。といっても、当時の俺はそんな自覚はありませんでしたよ？ でも今思い返すと、たしかに上から目線な言動ばかりしてたなぁと思います。

そしてついに妻の怒りが爆発したのか、俺がモラハラ夫であることを、元同僚に相談したらしく、その噂が一気に社内に広まりました。すると仕事でもモラハラ被害を受けたという社員が続出してしまい、とうとう俺は上司に呼び出されることに。最初はなぜ呼び出されたのか理解できなかったけど、上司に『風俗遊びが激しい上に家ではモラハラ三昧だって？』と言われ、まさか風俗通いしていることまで暴露されているとは……。社員のモラハラ被害と悪い噂が広まったせいで、減給と左遷の処分をくらい、さらに妻には離婚を言い渡されたあげく、慰謝料も請求されました。俺の人生、めちゃくちゃになったのは妻のせいだと恨んでたけど、きっとこういうところがダメだったんでしょうね……。今は反省しています」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 家ではモラハラで妻を従わせ、会社でもモラハラで後輩を支配していたら、当然天罰が下りますよね。さらに風俗通いまでバレて、相当恥ずかしい思いをしたことでしょう。力や権力でねじ伏せようとするのは、誰に対しても絶対にしてはいけないことですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。