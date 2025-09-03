アーティスト・あのによる書籍『哲学なんていらない哲学』が2025年12月24日（水）からKADOKAWAにて発売される。9月3日（水）より各書店やネットでの各ストアで予約が開始された。

ミュージシャン、タレント、俳優と多彩な顔を持ち、常にエンターテインメントの最前線を走り続けるあの。本書は、既成の枠を超え、自由で独創的な表現によって紡がれた、唯一無二の“あの流哲学書”。デビュー5周年を迎えた今、これまで歩んできた道のりや過去と対峙しつつ、さらなる飛躍への決意をも刻んだまさにあのの「現在」を映し出す一冊となった。綴られる言葉には「みんなちがってみんなつらい」といったフレーズをはじめ、あの流の哲学が凝縮されている。

中面の写真は、長年あのと数々の作品を生み出してきたフォトグラファーの松岡一哲氏が撮影。2人の関係性だからこその、飾らず、自然体のあのの素顔をとらえた、美しくも儚い珠玉のカットが収められた。発売日の2025年12月24日（水）には、都内某所で刊行記念トークイベントを開催。2026年1月には東京・大阪でお渡し会も開催決定している。Amazon、楽天ブックスの購入特典には、数量限定で特製ポラロイド風カードがついてくるなど、本編に留まらずあのの魅力を余すところなく存分に味わえるアイテムとなっている。

■あのコメント（本書内「哲学なんていらない哲学は」より抜粋）これをなぞって生きなきゃいけないわけじゃない。人生の参考書でも教科書でもない。「誰かのことを肯定する」「誰かの人生を変えよう」なんてことを書きたいわけではなくて、人から見たらどうでもいいことかもしれないけど、「それはどうでもよくない」って言うために書きたい。当たり前のことを「当たり前じゃない」と言うために書きたい。

