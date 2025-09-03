熱帯低気圧から変わる台風の影響により、関東甲信地方では４日から５日にかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょうに注意してください。また、関東地方と伊豆諸島では、５日は強風やうねりを伴った高波にも注意してください。

［気象概況］

熱帯低気圧は、３日１５時の観測によると、南大東島の南南東にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西に進んでいます。中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後１２時間以内に台風となり、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込みです。

熱帯低気圧や台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、４日から５日にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］

伊豆諸島では４日未明から５日にかけて、関東地方と甲信地方では４日昼前から５日にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。熱帯低気圧から変わる台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となる可能性があります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

４日１８時から５日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ８０ミリ

その後、５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ６０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ６０ミリ



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日は強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １８メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １８メートル （２５メートル）

関東地方の陸上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、５日はうねりを伴い、しけとなるでしょう。

５日に予想される波の高さ

伊豆諸島 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、４日から５日にかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒し、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。また、関東地方と伊豆諸島では、５日は強風やうねりを伴った高波にも注意してください。

