大雨による土砂の流入が発生した上越市の国道８号の通行止めが、3日午後9時15分に解除されました。



通行止めが解除された区間は、上越市の国道8号・加賀交差点から、うみてらす名立入口交差点までの約14kmです。大雨による土砂の流入が発生し、3日午前11時40分から通行止めとなっていましたが、応急復旧を実施し安全が確保できたため、午後9時15分に解除されました。なお、北陸自動車道の名立谷浜IC（上下線）の出口の封鎖も解除されました。



国土交通省・高田河川国道事務所は、引き続き斜面を監視し、今後の大雨などによって再び通行止めとなる可能性があるとしています。