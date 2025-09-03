【ライブレポート】ano、自身初の日本武道館ワンマンライブを開催！新曲「KILL LOVE」のMVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

anoが9月3日、『呪いをかけて、まぼろしをといて。』と題した自身初の日本武道館でのワンマンライブを開催した。

■センターステージ形式で、豪華な演出とともに全20曲を披露

6月4日に2ndアルバム『BONE BORN BOMB』をリリースし、6月から7月にかけてアルバムを提げた東名阪Zeppツアーを完遂。anoが作詞作曲を担当した、アニメ『タコピーの原罪』のオープニングテーマ「ハッピーラッキーチャッピー」のスマッシュヒットなど、精力的にアーティスト活動を続けるano。

5周年の節目に開催した今回の日本武道館公演のチケットはソールドアウトとなり、約1万2,000人を動員。センターステージ形式で、豪華な演出とともに全20曲が披露された。

オープニングムービーで、エフェクトのかかったanoの音声がフラッシュ的に流れ終わると、360度を客席に囲まれた八角形のセンターステージの中央に骨をモチーフにした大きな羽と赤いミニ丈のドレスを身に纏ったanoが登場。炎の特攻とともに「ちゅ、多様性。」（TVアニメ『チェンソーマン』第7話エンディング・テーマ）の華やかなダンスと歌で日本武道館公演の幕が上がった。

2ndアルバムから「許婚っきゅん」（TVアニメ『らんま1/2』オープニングテーマ）、「F Wonderful World」「Bubble Me Face」などライブでお馴染みの楽曲が続き、「スマイルあげない」「愛してる、なんてね。」「涙くん、今日もおはようっ」で会場は、さらに盛り上がりを見せ、オーディエンスに一体感が生まれていく。

ステージ上に設置された八角形のLEDに幕間映像が映し出されあと、anoがシンプルな白いミニワンピースでアコースティックギターを掻き鳴らしながら、裸足で花道から登場すると、「SWEETSIDE SUISIDE」を弾き語りで披露。

一気に、アーティストanoの世界に引き込まれていくと、センターステージには、アニメ『タコピーの原罪』のワンシーンを彷彿とさせるような、どこか懐かしさが感じられる、学校の机と椅子が置かれ、「ハッピーラッキーチャッピー」が続いた。

「YOU＆愛Heaven」では、anoの飾らない優しいメッセージが込められた歌が届けられ、ステージは、いつの間にかanoの深淵に触れるような世界観へと変化を遂げていく。「AIDA」のあとは、キーボードの流麗なメロディからバンドメンバーのインストパートが続き、そのまま「デリート」のイントロに突入。anoがエレキギターを抱え、青いジャージの衣装で再び登場。LEDの映像演出とともにアングラで危険な香が漂うサウンドとキャッチーなメロディが合わさり、anoのシャウトが響き渡る。

アンチコメントが書かれたウィングハート形の紙吹雪が舞う演出のなかで「普変」が歌われたあとは、anoを囲むように、「MVでも登場したちゅっとこ」を思い出させるようなネズミのお面を被ったダンサーが加わり「猫吐極楽音頭」が披露された。お祭り騒ぎのなか、シャウトとヘドバンの激しいパフォーマンスが繰り広げられ、その勢いのまま「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」でオーディエンスは更に熱気を帯びていった。

「絶対小悪魔コーデ」では、様々なファッションに身を包んだダンサーとマネキンのダンスが披露され、anoは、曲の途中で、頭に大きなリボンをつけた着せ替え人形のようなファッションに早着替え。anoらしく、変幻自在な衣装で、ファッションをもエンタメにしてライブで表現するさまは、まさに圧巻。

ミラーボールヘルメットを被ったロボットダンサーと「ロりロっきゅんロぼ♡」（劇場版『僕とロボコ』主題歌）を披露したのち、anoは、Tシャツ姿で現れ「絶絶絶絶対聖域」で壮大に本編を締め括った。

アンコールでは、anoの誕生日でもある9月4日にリリースの両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」よりこの日本武道館公演のためにanoが書き下ろした「ミッドナイト全部大丈夫」が初披露された。

会場のファンに向けて「大丈夫」という歌うanoの声が、おまじないのように会場を包み込み、この日のライブのすべてを集約するかのように鳴り響いた。ラストは、anoの真骨頂を表現する「Past die Future」で終幕。

バラエティに富んだ、振り幅の広い音楽を余すところなく、全身全霊で鮮やかに表現した、まさに今のanoが現れた熱い夜となった。

ライブの最後には、2026年3月から5月にかけて、9都市を巡る自身初の全国ホールツアーの開催が決定したことがアナウスされた。

また、9月4日にリリースの両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」に収録の新曲「KILL LOVE」のMVがanoのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。こちらのMVは、中田みのりが監督を務め、ano本人の出演とともに、楽曲の世界観をストーリーに落とし込み、三木彩音と山口翼が出演している。

「呪いをかけて、まぼろしをといて。」のCDは、9月4日よりTOY’S STOREで限定販売され、各配信サイトでストリーミング＆ダウンロードが開始。また、武道館公演の模様が10月25日にU-NEXTにて独占配信されることも決定した。

PHOTO BY 横山マサト

■セットリスト

『呪いをかけて、まぼろしをといて。』

2025年9月3日（水）東京・日本武道館

01. ちゅ、多様性。

02. 許婚っきゅん

03. F Wonderful World

04. Bubble Me Face

05. スマイルあげない

06. 愛してる、なんてね。

07. 涙くん、今日もおはようっ

08. SWEETSIDE SUISIDE

09. ハッピーラッキーチャッピー

10. YOU&愛Heaven

11. AIDA

12. デリート

13. 普変

14. 猫吐極楽音頭

15. 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー

16. 絶対小悪魔コーデ

17. ロりロっきゅんロぼ♡

18. 絶絶絶絶対聖域

[ENCORE]

19. ミッドナイト全部大丈夫

20. Past die Future

■リリース情報

2025.09.04 ON SALE

SINGLE「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

■関連リンク

『呪いをかけて、まぼろしをといて。』特設サイト

https://ano-special.com/noroimaboroshi_budokan/

『ano HALL TOUR 2026』特設サイト

https://ano-special.com/halltour2026/

あの / ano OFFICIAL X

https://x.com/ano2mass

あの / ano OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/a_n_o2mass/

あの / ano OFFICIAL TikTok

あの / ano OFFICIAL YouTube

■武道館公演のライブ写真

■「KILL LOVE」MVのサムネイル

■『ano HALL TOUR 2026』の告知ポスター