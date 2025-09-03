中国・北京で、日本との戦争の勝利から80年を記念する「軍事パレード」が行われ、習近平国家主席、プーチン大統領、金総書記の3人がそろい踏みをし、結束をアピールしました。

夜明け前の天安門広場。軍事パレードを見学する人たちでしょうか。天安門の方へ向かって歩いています。

NNN北京・柳沢高志記者

「大勢の招待客が見守る中、天安門では、まもなく軍事パレードが始まります」

中国にとって3日は、80年前、日本との戦争に勝利した「戦勝記念日」。その記念行事は今年、歴史的な顔ぶれとなりました。

ロシアのプーチン大統領。そして、北朝鮮の金正恩総書記。

習近平国家主席

「やっと会えました」

2人を出迎えた、中国の習近平国家主席。3人が肩を並べて歩くのは初めてです。

習近平国家主席

「（会えて）うれしい。しばらく会えていなかった」

金正恩総書記

「6年ぶりですね」

時折、笑顔を見せながら話す3人。聞こえてきたのは…。

ロシア語通訳とみられる人物

「人類の臓器を移植し、どんどん若返り不老不死にもなる」

習主席とみられる声

「今世紀で人類が150歳まで生きられるかもしれません」

“人類の寿命”について、話しているようです。

習近平国家主席

「きょうは5万人の観衆がいる」

3人そろって、会場へ。

記者

「習近平国家主席、プーチン大統領、金正恩総書記の3人が並び立ちました」

日本時間3日午前10時。

習近平国家主席

「中華民族は強暴に屈せず、自立自強する偉大なる民族です」

「いま人類は再び、平和か戦争・対話か対抗・協力か対決という選択に迫られています」

「国家の主権と統一・領土の一体性を断固として守らなければならない」

軍事パレードでは、最新の戦闘機や…

記者

「新型の潜水艦発射型弾道ミサイルです」

中国からアメリカ本土まで到達する、新型のミサイルなどをお披露目。アメリカに圧力をかける狙いがありそうです。

その様子を、食い入るように見ていた金総書記。しばらくすると…。

記者

「扇子であおいでいます。暑いんでしょうか。あおぐスピードが速くなっています（中国・北京 最高気温31℃）」

習主席と言葉を交わす場面も…。

記者

「今度はプーチン大統領が、習主席に何か話しかけています」

親密な様子を見せた3人。パレード終了後も、3人並んでレセプション会場へ。その後、金総書記とプーチン大統領が、2人で移動。到着後、首脳会談が行われました。

冒頭、「会談できてうれしい」と話したプーチン大統領に対し、金総書記は…。

北朝鮮 金正恩総書記

「兄弟的な義務ですべてを尽くして助ける用意がある」

結束を示した中国・ロシア・北朝鮮。

今回の軍事パレードを受け、アメリカのトランプ大統領は、習主席に対し…。

トランプ大統領

「共にアメリカに対し陰謀を企てている、プーチンと金正恩によろしく」

皮肉を込めて、けん制しています。