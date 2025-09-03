俳優の佐藤健（36）が3日までに自身のインスタグラムを更新。公開した自宅が話題となっている。

スタッフから「家賃いくらですか？」と聞かれ「言える訳ないだろ！」と答えるところから動画がスタート。「人が住めるくらい広い」とテロップが付けられた、広い玄関を通りリビングに行くと、こちらも広々。

ピアノが、グランドピアノからおもちゃの小さいものまで4台置かれた様子を披露。「これを置くためにリビングが広い必要があったんですよ」と説明。いくつもある大きなソファも、キーボードの近くにある一角に座り「ここにしかいないから」と笑った。

佐藤はNetflixシリーズ「グラスハート」で、孤高の天才ミュージシャン・藤谷直季を演じている。佐藤自ら映像化を念願し、自ら企画、共同エグゼクティブプロデューサーも務めている作品だけに、「グラスハートをやる上で、ピアノの練習をしないといけなかったんですよ。ここで寝てるんですよ。寝て、起きると、“眠いなー”と思ってもたどり着くじゃん」と、ソファ近くに置いてあるキーボードまで、はいながら行き弾く様子を披露。「そうすると練習するようになるのよ！」とし、眠くなるとまたソファに戻るというストイックな生活の一端を披露。

また、その中の1台は劇中で使用したグランドピアノで、それを“お買い上げ”したと語った。

掃除は自分でできるのか？との質問には「できないです…」と答え、上京したてでワンルームに住んでいた時にも「してないよ。足の踏み場はない」と明かした。

また、ダイニングでは「ここで謎解きしたり、配信したり」と言う佐藤。この日は「グラスハート」発のロックバンド「TENBLANK」のメンバーが来ると明かし、ぎっしり食材が詰め込まれた冷蔵庫を見せ「皆で料理をするんですけど、1人1品作るから、料理の材料をさっき私が全部買い出しに行ってきたので、それが詰め込んでます。それが一番大変だった」と語った。