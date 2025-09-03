◇セ・リーグ 巨人5―3ヤクルト（2025年9月3日 京セラD）

巨人の泉口友汰内野手（26）は3日のヤクルト戦（京セラD）に「3番・遊撃」で先発出場。5打数3安打2打点で今季打率を.300とし、6月11日以来84日ぶりにセ・リーグ打率トップへ返り咲いた。

セ・リーグ打者の打率3割到達は7月15日の阪神・中野拓夢内野手（29）以来50日ぶり。

泉口は相手先発右腕・ランバートから初回の第1打席で先制の2点適時三塁打を右中間に放ち、いずれも自己最長記録を更新する19試合連続出塁＆14試合連続安打とすると、2回の第2打席では中前打。

相手マウンドが4番手右腕・木沢に代わった8回の第5打席で右前打して2試合連続、今季7度目の猛打賞をマークした。

前日2日終了時点でトップの広島・小園海斗内野手（25）に4毛差と肉薄していたが、この日3打数1安打で打率.297としたライバルをついに抜いた。

プロ2年目の今季は開幕2軍スタートだったが、4月4日に1軍昇格。4月9日のDeNA戦（横浜）で「8番・遊撃」に入って今季初の先発出場を果たすと、いきなり今季1号ソロを放った。

そこから一気に遊撃のポジションをつかみ、7月には尊敬する吉川とともに球宴にも初出場。8月23日にはチーム一番乗りで自身初となるシーズン規定打席（443）にも到達していた。

新人だった昨季は66試合に出場して打率.201（164打数33安打）、1本塁打、9打点だった。

巨人は残り21試合。泉口がデッドヒートを制して首位打者に輝けば巨人では2016年の坂本勇人（打率.344）以来9年ぶりとなる。