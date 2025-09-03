「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）

巨人が初回に一挙４点を奪い、終始優勢に進めて２連勝を飾った。

初回はいきなり２者連続四球で無死一、二塁とし、３番・泉口の右中間２点三塁打で先制。続く４番・岡本が左越え適時二塁打で続き、さらに１死満塁として吉川が中前適時打を放った。

泉口は「（若林）楽人さんが粘って四球で繋いでくれたので、積極的にいきました」。これで１４試合連続安打。２打席目も中前打を放ち、１４試合中８試合でマルチ安打と好調。岡本は「いい流れに乗っていけました。ランナーを返すことができてよかったです」とコメントした。

２点差とされた四回には２死三塁から岡本がきっちり右前適時打を放ち突き放す。「いやもうホントにランナーを返すことができてよかったです」と繰り返した。

先発の森田は６回４安打２失点（自責点は０）の好投で３勝目。三回、無死からのリチャードの失策をきっかけに２死一、二塁とされ、内山の右翼線二塁打で２失点。それでも、初回２死一塁で村上を空振り三振に仕留めるなど、三回以外は０点に抑えた。

「序盤に大きな援護もあり、先発として試合は作れたので良かったです。もっとテンポよくバッターと勝負できたらよかったですが、ボール球が多く、球数が多くなったのが反省です」。ここ２試合続けて五回途中にＫＯされていたが、汚名返上の投球となった。