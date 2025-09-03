頸髄（けいずい）完全損傷のプロレスラー高山善廣（58）を支援するイベント「TAKAYAMANIA EMPIRE4」が3日、後楽園ホールで行われた。

メインが始まる前に車椅子に乗った高山が登場。自らが決めた鈴木みのる、丸藤正道組とKENTA、柴田勝頼組が対戦した。高山はABEMA中継で負傷後、初の解説に復帰。「俺が見たかった」と激しい戦いを予想し、「予想通りだよ」と試合開始からKENTAと柴田が仲間割れからスタートした。その後は逆水平チョップ合戦、場外戦、解説席の小橋建太も乱入。試合は30分時間切れ引き分けに終わった。

試合後は高山が車椅子のままリングイン。1年ぶりのリングに「熱くなるね」としみじみと話すと「俺がいつも見ている風景をお前に見せてやるよ」と鈴木は車椅子を四方に向けてあいさつした。

盛大な「高山」コールに「俺は去年と違い強くなったので涙はない」と高山が強がる。鈴木は「お前が俺に負けて悔しくなるまで涙は取っておけ」とこちらもニヤリと笑う。高山も「いや、立ち上がって、鈴木みのるをぶちのめしてうれし泣きしたいね」と言い返すと鈴木も「返り討ちにしてやるよ」とやり返し大歓声。最後は出場した選手らがリングで集まり高山の「ノーフィアー」のかけ声にファンからは拍手と歓声が巻き起こった。