経済同友会の新浪剛史代表幹事は３日、代表幹事としての進退について、同友会に判断を委ねる考えを明らかにした。

新浪氏はサプリメントを巡る警察の捜査に関して「潔白」を主張する一方、サントリーホールディングスの会長は辞任しており、同友会の判断が注目される。（経済部 橋爪新拓、中西梓）

「同友会の持っている透明性の高いガバナンスに身を委ねることが、正しいと最終的に判断した」。新浪氏は３日の定例記者会見で、活動自粛に至った理由を説明した。

同席した岩井睦雄・筆頭副代表幹事によると、同友会が、新浪氏が警察の捜査を受けたと確認したのは２日だった。３日朝に急きょ理事や監事が集まり、新浪氏を巡る情報を共有。外部の有識者の意見も踏まえ、月内をめどに新浪氏の処遇を判断する方針を決めた。

同友会では、代表幹事の不正行為などを確認した場合、理事会の下に「会員倫理審査会」を設置し、調査や審査を付議する。同審査会は複数の理事や監査役で構成し、弁護士などの意見も踏まえ、処分の必要性を判断し、理事会に勧告する。理事会は勧告内容が相当と認めた時は、代表幹事の解任を決議する。

新浪氏の処遇を巡り、岩井氏は「わかり得る範囲の情報を入手することと、公益社団法人のあり方として今回の事象をどう捉えるのかなどを検討する」と説明した。捜査の進捗（しんちょく）状況を踏まえる考えを示しつつ、判断の時期については「長引かせるつもりはない」とした。

新浪氏は２０１４年から、政府の経済財政の司令塔である経済財政諮問会議（議長・石破首相）で民間議員を務めている。

新浪氏は民間議員を続けるかどうかについて、「決めていただくのは政府なので、判断は委ねたい」と述べた。

諮問会議を設置する根拠となっている内閣府設置法では、議員の解任に関する規定はない。首相の交代などで任期満了前に民間議員が代わる際には、民間議員が辞表を出すのが慣例という。有識者として参加している新しい資本主義実現会議（議長・石破首相）を取り仕切る内閣官房は、３日夕方時点で新浪氏からの連絡はないとしている。