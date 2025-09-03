中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が蜜月アピール…中国で大規模な軍事パレード　“海外デビュー”金正恩氏の娘の姿も

中国では日本との戦争に勝利した80周年の記念として、大規模な軍事パレードが行われた。

20カ国以上が出席する中で、中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が初めて一堂に会し、親密ぶりをアピールした。

中国・ロシア・北朝鮮のトップ3人が初めて…

世界に見せつけるかのように、肩を並べて歩く3人。

中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、そして北朝鮮の金正恩総書記だ。

歩いているさなか、こんな会話が聞こえてきた。

習主席：

私も嬉しいです。会えたの、久しぶりですね。

金総書記（通訳）：

6年ぶりの再会ですよ。

習主席：

そうそう。嬉しいです。こんなに有意義な…。

さらに、プーチン氏の発言を伝えるロシア側の通訳からは、こんな言葉も…。

ロシア側の通訳：

生きながら若くなる。不老不死になるかもしれないし。

中国は3日、日本との戦争に勝利してから80年を記念する軍事パレードを開催。

北京の天安門に3人が立ち並ぶと、中心に立つ習氏はリーダーとしての存在をアピールしているようにも見える。

習主席：

世界一流の軍隊の建設を加速し、中華民族の偉大な復興を実現するための戦略的支えとする。

演説後、パレードがスタート。習主席は、席に戻ると…。

記者リポート：

笑顔ですね。いま習氏とプーチン氏が話をしています。

パレードで最新兵器が登場すると、習主席が金総書記に教えているような姿も見られた。

ジュエ氏とされる、金総書記の娘の姿も

金総書記は2日の午後、北京に到着。

そのすぐ後ろには、ジュエ氏とされる、金総書記の娘の姿があった。

2年半前は、金総書記の肩ぐらいまでだった身長が…。

現在は約170センチと推定される金総書記とほぼ同じ高さだった。

今回が“海外デビュー”とみられる娘のジュエ氏。

4日にも行われる見通しの習主席との首脳会談に、同席するかも注目されている。

会場周辺に集まった人はパレードをスマホで

一方、パレードの会場周辺は厳戒態勢に…。

記者リポート：

あちこちで通りが封鎖され、一般人が通行できなくなっています。

北京市内の道路は封鎖され、バイクや自転車の専用道路には渋滞も発生していた。

会場周辺に集まった人は、パレードをスマホで鑑賞。

上空を航空機が飛ぶと、大きく沸いていた。

市民：

祖国がこんなに強大なんだと実感して、とても誇らしい気持ちになりました。

アナウンス：

パレードを終了します！

パレード終了後、カメラは3人の姿をキャッチした。

習氏は両隣を見た後、まずはプーチン氏と握手。

その間、手持ち無沙汰な様子の金氏だったが…。

握手を求められると、両手で応じた。

そして3日午後午後、プーチン氏と会談した金氏は、今後もロシアを支援すると表明した。

（「イット！」9月3日放送より）