バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。

世界選手権２連覇中のセルビアを下したオランダに競り勝った。第１セットは序盤から高さのあるブロックに苦戦。９―１３から４連続得点で一度は追いつくも、後半に引き離されて失った。第２セットは７―１０から８連続得点。主将・石川真佑（ノバラ）のスパイクや北窓絢音（ＳＡＧＡ久光）のブロックなどで奪い返した。

１―１の第３セットは序盤に点差を広げられると、最後まで流れをつかむことができず、後がなくなった。第４セットは絶好調・和田由紀子（ＮＥＣ川崎）の強烈なスパイクなどで中盤に追いつく。その後は連続得点で優位に進め、勝負の行方は第５セットに持ち越された。

運命の第５セットはスタートから３連続失点を喫する嫌な展開。それでも、ラリー戦で石川がスパイクを決めるなど、流れは渡さない。中盤以降は一進一退の攻防となるも、最後は日本の意地が上回った。

石川は今大会の目標をメダル獲得に設定。決勝トーナメント１回戦後に「コンディションを整えて、それぞれがいい準備をして、いいスタートダッシュができるように準備していきたい」と語っていた。理想通りの展開ではなかったものの、大きな１勝となった。