日本ハムは３日、ロッテ（ＺＯＺＯマリン）と対戦し１―２で惜敗。痛い黒星を喫した。

今季２度目の先発マウンドに上がったドラ１二刀流ルーキー・柴田は初回、先頭の高部に右翼線二塁打を浴びると続く西川の右前適時打で先制点を献上。幕張名物の強風にも悩まされ苦しいスタートを強いられたが、２回以降は走者を出しながらも得点を許さず。３回５１球を投げ５安打１失点で乗り切った。

ただ、同点で迎えた４回から２番手でマウンドに上がった金村がこの回先頭の藤岡に４号ソロを被弾。再びリードを奪われこれが決勝点になった。

一方打線は相手先発・種市の前に精彩を欠き３回まで完全投球を許した。１点リードされた４回二死無走者から石井の四球後、田宮の二塁打で一時同点に追いついたがその後は得点を奪えず。最後まで攻略できなかった。

新庄剛志監督（５３）は試合後、「この風の（中での）種市君はなかなか（攻略が）難しいですね」と渋い表情。「エスコンでの選手の（対種市の）相性とかデータはめちゃくちゃいいんですけど、ここだとちょっと厳しいかなと。フォークの落ちも全然違うし。種市君が良かったということで」と４安打１失点の好投を見せた相手先発に脱帽するしかなかった。

またこの日先発した柴田に関しては「エスコンの方が威圧感ありますね」と淡々。「この風じゃちょっとコントロールが難しかったんじゃないですか。なかなかこの風は、慣れていないとね」と強風の影響で本来の力を出し切れなかった新人右腕をかばった。

それでも次戦は予定しているようで「エスコンだったら先発でよくないですか。その予定で話を進めていこうかなと。今日（の球数）５１球？ じゃあ次は５２で（笑い）。本人は全然投げれると思いますけど（育成）プランがあるので」。最後は本拠地での好投を期待していた。