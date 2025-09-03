THE YELLOW MONKEYが、最新アルバム『Sparkle X』を引っ提げたツアーのセルフアンコール4公演＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-＞のグランドファイナルを迎えた。

この＜TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜＞は、【BLOCK.1】【BLOCK.2】【BLOCK.3】という3部構成で、90年代にリリースしたアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』の3作品と新作アルバムの『Sparkle X』をコラボレーションさせたライブであった。そこから追加公演として発表された【FINAL BLOCK】では、バンドにとって初のロングツアーであった『TOUR’96 FOUR SEASON“野性の証明”』とのコラボレーションで構成したセットリストで挑んでいる。

そして【FINAL BLOCK】の横浜Kアリーナの公演でファイナルを迎えたかと思ったが、ボーカル吉井和哉からの「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」という突然のMCにより、さらなるセルフアンコール公演が決定したのだ。

セルフアンコール公演のタイトルは、ツアーの開催期間にリリースした、バンドにとって9年ぶり26枚目のシングル「CAT CITY」の歌詞から引用した。＜TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-＞として4公演が発表され、本日のLaLa arena TOKYO-BAYで本当のファイナルを迎えた。トータルで実に39本のライブを完走したことになる。

一連のツアーでは各BLOCKごとにセットリストプレイリストが公開されてきた。改めて本日のグランドファイナル公演のプレイリストも公開になったので、ぜひライブの余韻と共に楽しんでいただきたい。

▲『CLIPS 4』

そして、再集結以降のミュージッククリップを収録した『CLIPS 4』が11月12日（水）にリリースすることが決定した。『CLIPS 4』ではTHE YELLOW MONKEYの再集結の楽曲「ALRIGHT」以降のミュージックビデオを収録する。

全14曲のミュージックビデオの中には、「Sparkle X-Complete Edition-」に収録されている楽曲「Kozu」の未発表映像も収録される。こちらは「SPARK」「楽園」「LOVE LOVE SHOW」「BURN」「バラ色の日々」など数々の名作を残した高橋栄樹監督が手掛けており、THE YELLOW MONKEYとの久々のタッグとなる。

また、ミュージックビデオ14曲収録の他、アナザーバージョン4曲と、そのほか約2時間を超えるメイキング&オフショットも収録される。新曲「CAT CITY」の未公開メイキング映像も含まれたかなりの長編作品だ。ミュージックビデオのワンシーンやオフショット写真で構成された72ページのブックレットもあわせて封入される。予約は本日からスタート。

■プレイリスト一覧 ◆最新プレイリスト

・Sparkleの惑星X-ネ申-0903

https://tym.lnk.to/250903 ◆「THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜」プレイリスト

・BLOCK.1プレイリスト

https://tym.lnk.to/sparkle_Block1 ・BLOCK.2プレイリスト

https://tym.lnk.to/sparkle_Block2 ・BLOCK.3プレイリスト

https://tym.lnk.to/KuPrNiWF ・FINAL BLOCKプレイリスト

https://tym.lnk.to/sparkle_final ・ALL BLOCKSプレイリスト

https://tym.lnk.to/sparklex_all ・Sparkleの惑星X-ネ申-0825

https://tym.lnk.to/250825

■『CLIPS 4』 2025年11月12日（水）発売

品番：WPXL-90343

価格：7,920円（税込） 【収録内容】

MUSIC VIDEO

01 : ALRIGHT

02 : 砂の塔

03 : ロザーナ

04 : Stars

05 : Horizon

06 : 天道虫

07 : I don’t know

08 : DANDAN

09 : 未来はみないで

10 : ホテルニュートリノ

11 : ソナタの暗闇

12 : 罠

13 : Kozu

14：CAT CITY EXTRA VIDEO

15: THE YELLOW MONKEY IS HERE.

16 : ホテルニュートリノ (Another ver.)

17 : SHINE ON (2024.4.27 TOKYO DOME Document)

18 : 罠 (Another ver.) MAKING & OFFSHOT VIDEO

01 : 砂の塔

02 : 天道虫

03 : I don’t know

04 : DANDAN

05 : 未来はみないで

06 : ホテルニュートリノ

07 : 罠

08：CAT CITY 【特典】

THE YELLOW MONKEY OFFICIAL FAN CLUB BELIEVER.会員限定特典：アナザージャケットスリーブ

Amazon.co.jp：巾着

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：コンビニエコバッグ

https://tym.lnk.to/CLIPS4