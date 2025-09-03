moon drop、映画『アオショー！』公開日に主題歌「ブルーフィッシュ」MVをプレミア公開
moon dropが、映画『アオショー！』の主題歌となっている楽曲「ブルーフィッシュ」のミュージックビデオを映画公開日である9月5日(金)21時にプレミア公開することが発表された。
「ブルーフィッシュ」は、映画で描かれる瑞々しくもかけがえのない青春の日々を想起させる純度100%のポップロックで、ピアノとストリングスをベースにしたバンドサウンドにまっすぐな気持ちを伝える淡いラブソング。
ミュージックビデオは、大きな水槽が印象的な水族館と映画に登場する折後島高等学校のロケ地で撮影されており、歌詞に綴られているまっすぐな恋心が様々な男女に投影されている。
moon dropは10月3日(金)より対バンツアー＜ゆびきりラブストーリー＞を開催。ファイナル公演＜ゆびきりラブストーリー FINAL Christmas ONEMAN LIVE＞は12月24日(水)にLINE CUBE SHIBUYAにて行われる。このファイナル公演限定で、当日来場された方にはメンバー全員の直筆サイン入りクリスマスカードがプレゼントされるとのことだ。詳細はオフィシャルサイトにて。
Digital Single「ブルーフィッシュ」
2025年8月20日(水)配信リリース
https://moondrop.lnk.to/BlueFish
・moon drop楽曲配信情報
https://moondrop.lnk.to/music
映画『アオショー！』
9月5日(金) TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開
<キャスト>
RAN (MAZZEL) 山川ひろみ
小山慶一郎(特別出演)
飯島寛騎 小泉光咲(原因は自分にある。) 三浦獠太 福崎那由他 大川泰雅
堤下敦 (インパルス) 田畑智子 徳重聡 渡辺いっけい 川上麻衣子 佐野史郎 ほか
監督:山口 喬司
配給:ギグリーボックス 2025年度作品
Ⓒ2025映画『アオショー！』製作委員会
＜あらすじ＞
東京を離れ、母と二人、離島・へと移り住んできた高校生・(RAN)。
島で唯一の高校「折後島高等学校(通称:)」に転入した彼は、慣れない暮らしに戸惑いながらも、ちょっと気になる女の子・(山川ひろみ)や、素直でまっすぐなクラスメイトたちとの出会いをきっかけに、少しずつ心をひらいていく。
「みんなで歌でも歌ったらどうかな？」 本土にある「(通称:)」との統廃合を前に、折高と本土校の”歌の交流会”が開かれることに。
合唱コンクールの強豪校である采高の部長、(小山慶一郎)は、彼らを鮮やかな歌声で迎え入れるのだった。
「トロフィーと友達、どっちが欲しい？」未成熟な優しさと甘えから、つい大切な人たちにぶつかってしまい、心のすれ違いを生んでしまう--。
友情も、恋も、歌も-- まっすぐには進まないからこそ、ひとつひとつの瞬間がかけがえない。
静かな時間が息づく離島で紡がれる、青春のハーモニー。 その歌声は、あなたに届き、そして心と心をつないでいく-。
moon drop対バンツアー＜ゆびきりラブストーリー＞
2025年
10月3日（金）松阪 M’AXA 開場18:00/開演18:30
10月5日（日）名古屋 ダイアモンドホール 開場17:00/開演18:00
10月10日（金）仙台 darwin 開場18:00/開演18:30
10月11日（土）盛岡 CLUB CHANGE WAVE 開場17:30/開演18:00
10月18日（土）松山 WStudioRED 開場17:30/開演18:00
10月19日（日）高松 DIME 開場17:30/開演18:00
10月26日（日）浜松 LiveHouse浜松窓枠 開場17:30/開演18:00
10月29日（水）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 開場18:00/開演18:30
11月1日（土）石川 金沢AZ 開場17:30/開演18:00
11月2日（日）福井CHOP 開場17:30/開演18:00
11月3日（月・祝）新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 開場17:30/開演18:00
11月8日（土）大阪 なんばhatch 開場17:00/開演18:00
11月15日（土）茨城 水戸ライトハウス 開場17:30/開演18:00
11月20日（木）札幌 PENNY LANE24 開場18:00/開演18:30
11月22日（土）帯広 MEGA STONE 開場17:30/開演18:00
11月27日（木）米子 AZTiC laughs 開場17:45/開演18:30
11月29日（土）岡⼭ YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:00
11月30日（日）広島 LIVE VANQUISH 開場17:15/開演18:00
12月5日（金）福岡 DRUM LOGOS 開場17:45/開演18:30
12月7日（日）熊本 Be-9 V1 開場17:15/開演18:00
12月12日（金）京都 KYOTOMUSE 開場18:00/開演18:30
12月13日（土）神戸 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 開場17:30/開演18:00
＊全公演対バンLIVE＊
◆チケット情報
価格 スタンディング（整理番号付き）前売り \4,700（税込）／当日券 未定 ＊ドリンク代別 ＊未就学児入場不可
ワンマンライブ＜ゆびきりラブストーリー FINAL Christmas ONEMAN LIVE＞
2025年12月24日(水)LINE CUBE SHIBUYA
開場17:30/開演18:30
【価格】全席指定 \5,500(税込)
【詳細】https://moondrop-official.com/news/detail/44948
