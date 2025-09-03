ハク。、＜ハク。の日＞ライブ映像アーカイブを一度限りYouTube配信
ハク。自主企画イベント＜ハク。の日＞が8月9日、大阪・心斎橋Music Club JANUSにて開催された。同ライブのアーカイブ映像が一度限り配信されることが決定した。
自主企画イベント＜ハク。の日＞は、チケットソールドアウトを受けてYouTube生配信を実施。そのアーカイブが9月8日21時よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。ライブ映像の最後には新たなお知らせも予定しているとのことだ。
なお、同ライブ映像より「dedede」が先行公開となった。
■アーカイブ配信『2025.08.09「ハク。の日」at Music Club JANUS』
配信：2025年9月8日(月)21時より
https://youtube.com/live/tNntxaDlJ1g?feature=share
▶ハク。「dedede」Live Movie - 2025.08.09 ハク。の日 at Music Club JANUS -
https://youtu.be/2LXUPrHhrYc
■デジタルシングル「それしか言えない」
2025年9月10日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/SoreshikaIenai_Pre
※事前登録受付中
■＜GO -東名阪クアトロツアー編-＞
▼2026年
03月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
03月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
03月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
\4,000
【チケットオフィシャル先行(抽選)】
2025年8月9日21:00〜2025年8月24日23:59
https://eplus.jp/haku/
【インバウンド先行(先着)】
〜2025年12月31日(水)23:59
https://eplus.tickets/haku/
