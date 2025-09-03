毎回無難ヘア → ちょい冒険で垢抜け！【40・50代】に推したい「大人ウルフ」♡

髪型を変えたいけれど、思いっきり変えるのは怖い。そんな人におすすめなのが「大人ウルフ」。長さは変えずに顔まわりや襟足に動きを加えるだけで、いつものヘアがぐっと新鮮に見えます。I今回は、40・50代にもしっくりなじむウルフヘアをご紹介。

外ハネが映える！ ミニウルフ

肩にあたる長さで外ハネに仕上げたミニウルフは、軽やかな動きが魅力。ベースはこげ茶で落ち着きを残しつつ、全体にミルクティーベージュを重ねることで柔らかな印象に。外ハネの毛先が首元に抜け感を作り、カジュアルさも漂います。派手になりすぎず、ちょっとした変化を求める人にも取り入れやすいスタイルです。

ラフウルフで無造作感を楽しむ

続いてご紹介するのは、襟足を多めに残した無造作なウルフヘア。全体にミルクティーカラーを合わせることで柔らかさが加わり、軽やかな雰囲気を演出しています。ラフに仕上げても髪の動きが出やすく、かわいらしさと大人っぽさを同時に感じられるスタイル。まとまりすぎない髪型を楽しみたい人にぴったりです。

透明感のあるミディアムウルフ

ベージュカラーで仕上げたミディアムウルフは、透明感のある雰囲気が特徴。先ほどのラフウルフよりも襟足の存在感を控えめにしているため、全体が軽やかに見えます。毛先に動きが出ることで自然な立体感が加わり、親しみやすい印象を与えてくれるのもポイント。すっきりした雰囲気を好む人にフィットしやすいスタイルです。

艶をまとったピンクブラウンウルフ

ピンクブラウンを合わせたミディアムウルフは、落ち着いた艶感が魅力。派手になりすぎない色味で血色良く見せながら、全体を柔らかい雰囲気にまとめてくれます。顔まわりにかかるサイドバングが軽やかさを添えてくれる、大人世代にも自然になじみやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@miiika241様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@end.kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里