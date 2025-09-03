タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が２日深夜に放送され、藤本が意外な資格を持っていることを明かした。

この日は「習い事事情」をテーマにトークを展開。子どもの習い事だけではなく、「ママの習い事も憧れる。隙間時間で何ができるかとか」と横澤が話すと、藤本は「今はオンラインが充実しているから、あるよ」と自身も英語をオンラインで習っていることを明かした。

横澤は「ヨガとかもね、ありますもんね。何かやりたいと思っているけど…」となかなか踏み出せないよう。すると藤本が「ヨガは私、資格を持っているから」と告白。横澤は「えええー！いつから！？ウソだー！本当に？」と仰天した。

これに藤本は「私、インストラクターの資格持っているから。だからお寺で１００人くらいとヨガしてるよ」と自身が壇上でインストラクターを務めている場面の写真が流された、横澤は手をたたいて「すご〜い」と尊敬のまなざしを向けていた。

さらに横澤が「家から出ないでいかに趣味とかできるか。整理収納アドバイザーとか」と話すと、すかさず藤本は「あ〜、それも持っています、私」とあっさり。横澤は再び「えええ！うそだよ、なんで！？こわいんだけど！」と大口を開けて驚いていた。