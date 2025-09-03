◆パ・リーグ ロッテ２―１日本ハム（３日・ＺＯＺＯ）

最後までマウンドを守り切った。１点リードの９回２死。ロッテ・種市篤暉投手は「正直、鳥肌がたちましたけど、きょうは僕の日たと思って最後マウンドで全力で投げました」。昂ぶる気持ちを抑えて最後の打者を打ち取ると、昨年８月１１日のオリックス戦（ＺＯＺＯ）以来となる完投で６勝目を挙げて笑顔がはじけた。

完投の要因を「真っ直ぐだと思います」と挙げたように、スピンの利いた最速１５１キロの速球、スプリットで日本ハム打線を４安打に抑え１１三振を奪った。吉井監督が「（シーズン）前半はちょっとフォームで迷っていて、彼の中で迷路の中に入ってしまったので、もしかしたら今シーズンは無理かなとて思ったんですけど、どこかでコツを得たみたい」と指摘したように、８月に入ってから体幹の使い方、右腕の角度などフォームを微調整した。「（直球の）縦変化量が出たので見逃し三振がすごく多くなりました。僕的にスプリットピッチャーなので、落ち球と真っ直ぐで軌道が合っているかなと思います」と自己分析。７試合連続でクオリティースタート（先発で６回以上自責点３以下）を達成と安定感を増している。

今季、９回を投げての完投はチーム１１７試合目にして初めて。「満足せずに完封を目指したいと思います」と２０２０年７月２５日の西武戦（メットライフ）で挙げて以来となる５年ぶりの完封勝利に視線を向けた。